"Думал, он исчезнет": что известно о напавшем на пассажира с вилкой на рейсе в Москву

В среду, 4 октября, на борту самолета, следовавшего из Бангкока в Москву, один из пассажиров напал на сидящего перед ним мужчину и нанес ему телесные повреждения. По данным СМИ, злоумышленник орудовал металлической вилкой. Его обезвредили и после приземления передали сотрудникам правоохранительных органов. Рассказываем подробности.



"Я просто в РФ не был четыре года"

Один из пассажиров самолета, следовавшего рейсом SU273 Бангкок – Москва 4 октября, напал на попутчика и нанес ему телесные повреждения. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежит воздушное судно. Бортпроводники оперативно обезвредили злоумышленника. После приземления в столице мужчину с признаками алкогольного опьянения передали сотрудникам правоохранительных органов. По факту произошедшего Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку. Сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства случившегося.

По данным СМИ, нападение совершил 35-летний житель Хабаровска Алексей Фурсов. Он якобы собирался поесть, для чего воспользовался откидным столиком, прикрепленным к креслу впередисидящего пассажира. Однако сиденье постоянно качалось. Предположительно, это разозлило мужчину. По словам очевидцев, подозреваемый надел перчатки, взял в руки металлическую вилку, отогнул зубцы в стороны и напал на соседа. Перед тем как дебошира скрутили, он успел нанести попутчику как минимум три удара: в плечо, грудь и спину. На кадрах, запечатленных в самолете, мужчина сбивчиво попытался объяснить, что его подвигло на нападение.





Алексей Фурсов Я просто встал и решил ткнуть. Думал, ткну – и он исчезнет куда-то. Провалится куда-то в бесконечность. Я просто в России не был четыре года. Я не понимаю, что происходит. Я думал, он сдохнет.

Вместе с тем потерпевшему оказали помощь на борту лайнера. По данным телеграм-канала SHOT, подозреваемый еще во время посадки встревожил пассажиров. Он был в темной кепке, очках и маске. Кроме того, во время самого инцидента, помимо вилки, мужчина якобы достал небольшой нож, который спрятал в рукаве. Также сообщалось, что он имеет два гражданства. Предположительно, в нательной сумке подозреваемого обнаружили австралийский и российский паспорта. Там же якобы лежали и длинные ножницы. По словам одной из пассажирок, ей удалось поговорить с задержанным на английском языке. Мужчина рассказал, что у него есть жена и сын. Кроме того, он сообщил, что не был в России четыре года. Предположительно, во время полета дебошир был под наркотиками.



Откуда взялась вилка?

Металлическую вилку подозреваемому могли выдать сотрудники авиакомпании. Об этом Москве 24 рассказал исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. По его словам, для премиальных перевозчиков это обычная практика при обслуживании длительных перелетов, во время которых подают горячее питание.

Пантелеев добавил, что в определенный период из-за принятых мер безопасности авиакомпании отказались от металлических приборов в салонах экономкласса. Позже было принято решение снова подавать такие вилки и ножи пассажирам.





Олег Пантелеев исполнительный директор агентства "Авиапорт" Оно было основано на том, что металлические столовые приборы, предлагаемые авиакомпаниями на борту, не несут серьезной угрозы для жизни и здоровья пассажиров. Для того чтобы нанести действительно серьезную травму вилкой или тупым ножом, не имеющим упора или удобного хвата, нужно обладать какими-то экстраординарными способностями, либо наносить очень избирательные удары. Таким образом, риски считаются допустимыми.

Эксперт отметил, что использование негнущихся и неломких столовых приборов комфортнее для пассажиров.



Степан Жирнов