Убрать до заморозков: какой ущерб полю нанесла посадка Airbus A320 под Новосибирском

Колхоз имени Ленина, владеющий полем в Убинском районе Новосибирской области, куда 12 сентября экстренно приземлился Airbus A320 "Уральских авиалиний", договорился с перевозчиком о компенсации простоя сельхозработ из-за самолета. Борт все еще находится на том же месте и, по словам представителей хозяйства, доставляет проблемы, так как нет возможности вспахать землю. Сейчас сумма компенсации составляет порядка 200 тысяч рублей, однако она может увеличиться. Рассказываем подробности.



Самолет на поле

Колхоз имени Ленина смог договориться с авиакомпанией "Уральские авиалинии" о компенсации ущерба в размере около 200 тысяч рублей после экстренной посадки Airbus A320 в Новосибирской области на поле хозяйства. Об этом NGS.RU сообщил глава Убинского района Олег Конюк. Однако, по его словам, размер ущерба может вырасти, поскольку для транспортировки лайнера перевозчик рассматривает возможность сделать взлетную полосу.

До этого директор колхоза Александр Комаровский сообщил телеграм-каналу SHOT, что компания попросила не вспахивать землю, пока ведутся работы с самолетом. Он пояснил, что в настоящее время сумма ущерба составляет 200 тысяч рублей, так как сам лайнер занимает всего 10 гектаров поля. Однако вокруг самолета установлено еще и ограждение. Площадь последнего – 60 гектаров. Если до первых заморозков борт так и останется на поле, то всю эту территорию не удастся вспахать. В результате в предстоящем весеннем сезоне на 60 гектарах не получится ничего посеять. Если это произойдет, то сумма ущерба увеличится до 1,2 миллиона рублей.





Принадлежащий "Уральским авиалиниям" пассажирский самолет Airbus A320 утром 12 сентября совершил экстренную посадку прямо на поле в Убинском районе Новосибирской области. Лайнер, на борту которого были 161 пассажир и 6 членов экипажа, следовал из Сочи в Омск, однако из-за технических неполадок не смог приземлиться в аэропорту назначения. В результате происшествия никто не пострадал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщила, как проходит процесс подготовки самолета к транспортировке. В конце сентября представители компании пояснили, что, по предварительной оценке, лайнер находится в хорошем состоянии, поскольку не получил серьезных повреждений. Отмечалось, что в будущем судно, вероятно, сможет выполнять полеты.





пресс-служба "Уральских авиалиний" Самолет пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению.

В начале октября перевозчик рассказал о проведении углубленного обследования конструкции самолета. Специалисты рассматривают несколько вариантов его взлета с поля. "Ожидаем доставку подъемников, чтобы провести гонку шасси, проверку узлов и дополнительные исследования конструкции воздушного судна. В плане также демонтаж кресел для облегчения лайнера", – пояснили в авиакомпании.



Увеличится ли сумма компенсации?

Если ситуация с самолетом нанесет колхозу ущерб более 200 тысяч рублей и договориться с перевозчиком в досудебном порядке о возмещении средств не получится, то представители хозяйства могут подать иск. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева. По ее словам, колхозу нужно будет произвести расчеты и представить в суд доказательства.





Алла Георгиева юрист Чтобы взыскать какие-то деньги, суду должны предоставить доказательства того, что колхоз понесет убытки, если землю не вспашут именно в этот период времени, что нельзя этого сделать позже. Скорее всего, потребуется экспертиза, по результатам которой специалист скажет, что данные работы нужно проводить в этом регионе именно сейчас.

По словам юриста, у колхоза будет шанс выиграть дело только в том случае, если представители хозяйства докажут, что приняли все необходимые меры для уменьшения размера упущенной выгоды.

Специалист добавила, что подобные иски – распространенное явление. По мнению Георгиевой, шансы на получение компенсации от перевозчика у колхоза высоки. В случае победы хозяйства на авиакомпанию дополнительно лягут и судебные издержки, заключила юрист.



Степан Жирнов