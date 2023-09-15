Пилот Белов объяснил, почему посадил самолет в поле под Новосибирском

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Пилот "Уральских авиалиний" Сергей Белов, который совершил аварийную посадку Airbus A320 на пшеничном поле под Новосибирском, заявил, что решил сесть на грунт, так как из-за нехватки топлива у самолета мог отказать двигатель. Об этом он рассказал в эфире "России 24".

"Если будет отказ двигателя – через 8 минут уже закончится топливо – то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся", – сообщил пилот.

Как он утверждает, в тот момент успел объяснить ситуацию диспетчеру, а также посоветоваться со вторым пилотом о необходимости поиска площадки для безопасного приземления, так как тогда стояла задача – "сохранить жизнь и здоровье пассажиров".

Белов также рассказал, что за эти полтора года он несколько раз отрабатывал на тренажерах аварийные ситуации с данным отказом и экстренные эвакуации.

Ранее Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом Сочи – Омск, совершил незапланированную аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. Самолет не получил повреждений, никто из пассажиров не пострадал.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация между тем создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.

СК РФ уже изъял черные ящики с самолета Airbus A320, а также образцы топлива и технические жидкости в рамках расследования уголовного дела.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" показала кадры c места посадки Airbus