Посадивший самолет в Новосибирской области пилот повторил подвиг отца

Фото: телегра-канал "UralAirlines_Official"

Капитан Сергей Белов, который совершил аварийную посадку пассажирского борта в Новосибирской области, повторил подвиг собственного отца. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что Белов родился в Тбилиси. Отцом капитана был пилот Владимир Лацабидзе, который спас пассажиров во время экстренного приземления при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году. Тогда у воздушного судна Ту-154 несинхронно убрались закрылки.

Владимир Лацабидзе также работал в авиакомпании "Уральские авиалинии", а еще в "ЮТэйр" и "Черномор-Авиа". Коллеги отзывались о мужчине, как о веселом, уважаемом и отзывчивом человеке.

Отец Белова умер в 2010 году, его похоронили на кладбище в Адлере.

Стоит отметить, что дедушка Белова также работал в авиации в качестве военного штурмана под Мурманском.

12 сентября утром пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

На борту воздушного судна находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, двое из которых – в возрасте меньше года. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров.

По данному инциденту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств случившегося.

"Уральские авиалинии" пообещали выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов рассказал, что при подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема.

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