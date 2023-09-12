"Молились, потом радовались": что известно об экстренной посадке под Новосибирском

Утром 12 сентября пассажирский самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области прямо на поле. На борту находились более 160 человек, никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.
Приземлились в пшеничном поле
Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", который выполнял рейс из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Лайнеру не удалось приземлиться в аэропорту назначения по техническим причинам, и он запросил посадку в новосибирской авиагавани. Однако долететь туда так и не смог. В итоге самолет аварийно приземлился в Убинском районе Новосибирской области прямо на поле. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, сообщили в авиакомпании.
По данным Минздрава Новосибирской области, в результате ЧП никто не получил серьезных травм. За помощью обратились только пять человек из-за ушибов, повышенного давления и приступа астмы. После случившегося перевозчик пообещали выплатить по 100 тысяч рублей компенсации каждому пассажиру. Большую часть из них отправили в Омск на специальном электропоезде.
Вместе с тем по факту аварийной посадки возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация также создала комиссию для расследования причин и обстоятельств произошедшего. Экипаж лайнера на время разбирательств отстранят от полетов.
Чудом непострадавшим самолетом управляли два пилота. Командир судна – 32-летний Сергей Белов и 56-летний Эдуард Семенов. Первый с детства мечтал связать жизнь с небом, чтобы продолжить летную династию своей семьи. Его коллега – не менее опытный летчик и работает в авиакомпании уже 10 лет.
Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов пояснил, что решение о посадке прямо в поле было принято командиром судна из-за опасений о возможной нехватке топлива.
По словам Скуратова, сам самолет планируют восстановить и он продолжит выполнять рейсы, поскольку внешних поломок нет. В свою очередь, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что пилотов представят к региональным наградам.
"В жизни не испытывал такой радости"
Второй пилот экстренно севшего самолета Эдуард Семенов рассказал детали случившегося. "Ситуация сложная была. В авиакомпании я работаю 10 лет, летаю на Airbus А320 10 лет, 7 тысяч часов налетал. Командир – тоже опытный парень. С ним мы летели первый раз. У нас экипажи подготовленные, поэтому слаженность командира со вторым пилотом", – объяснил он.
Один из пассажиров самолета Влад рассказал порталу Om1.ru, что сразу почувствовал неладное. "Вылетаем из Сочи – прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску – снова шумит, звуки какие-то странные издает. И мы начинаем опять набирать высоту. Я сразу понял, что что-то не то", – объяснил молодой человек.
Отзываясь об экипаже, Влад заявил, что те "вообще красавцы". "Они лучшие. Все молились, потом радовались, хлопали. Я такой радости никогда в жизни не испытывал", – признался он.
Другая пассажирка Airbus A320, сибирячка Анна Асанова летела вместе с внучкой из Адлера в Омск. Когда лайнер уже приближался к городу, по громкой связи объявили, что борт перенаправят в Новосибирск из-за погоды. Об этом женщина рассказала журналистам "Вести Новосибирск".
"Спустя какое-то время стюардессы стали повторять с пассажирами правила действий в чрезвычайных ситуациях, как нужно себя вести... Спустя какое-то время объявили, что будет экстренное приземление, все вещи остаются в самолете, а мы выходим по мягкому трапу", – объяснила Асанова.
По словам еще одной пассажирки Алины Захаровой, страх к ней пришел, когда стюардессы начали рассказывать, как себя вести и где располагаются запасные выходы. "Тогда приходило уже осознание, что у нас сейчас будет какая-то страшная ситуация и неизвестно, выживем мы или нет", – рассказала женщина.
Большинство пассажиров начали приходить в себя после того, как покинули самолет. Захарова уточнила, что кто-то плакал, кому-то потребовалось успокоительное. Посадка прошла мягко, никто не ударился, а Сергей Белов – настоящий герой, заключила женщина.
Еще одна пассажирка самолета Марина Варенкова рассказала, что перед приземлением лайнера написала на своем посадочном талоне: "Дети, я люблю вас". По словам женщины, она сделала это в последний момент, чтобы в случае чего ее смогли опознать. Вместе с тем в Сети появились скрины с перепиской другого пассажира, который отправил своей возлюбленной послание: "Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай". По данным СМИ, мужчина решил проститься, так как не верил в счастливую развязку, которая в итоге последовала.
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