"Молились, потом радовались": что известно об экстренной посадке под Новосибирском

Утром 12 сентября пассажирский самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области прямо на поле. На борту находились более 160 человек, никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.



Приземлились в пшеничном поле

Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", который выполнял рейс из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Лайнеру не удалось приземлиться в аэропорту назначения по техническим причинам, и он запросил посадку в новосибирской авиагавани. Однако долететь туда так и не смог. В итоге самолет аварийно приземлился в Убинском районе Новосибирской области прямо на поле. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, сообщили в авиакомпании.





из сообщения пресс-службы правительства Омской области По данным окружной транспортной прокуратуры, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса. По расчетам, топлива должно было хватить. Однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.

По данным Минздрава Новосибирской области, в результате ЧП никто не получил серьезных травм. За помощью обратились только пять человек из-за ушибов, повышенного давления и приступа астмы. После случившегося перевозчик пообещали выплатить по 100 тысяч рублей компенсации каждому пассажиру. Большую часть из них отправили в Омск на специальном электропоезде.

Вместе с тем по факту аварийной посадки возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация также создала комиссию для расследования причин и обстоятельств произошедшего. Экипаж лайнера на время разбирательств отстранят от полетов.



Чудом непострадавшим самолетом управляли два пилота. Командир судна – 32-летний Сергей Белов и 56-летний Эдуард Семенов. Первый с детства мечтал связать жизнь с небом, чтобы продолжить летную династию своей семьи. Его коллега – не менее опытный летчик и работает в авиакомпании уже 10 лет.

Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов пояснил, что решение о посадке прямо в поле было принято командиром судна из-за опасений о возможной нехватке топлива.





Сергей Скуратов генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Причина – в Омске полоса – 2,5 тысячи метров, в Новосибирске – 3 километра. Они направились по этому маршруту. Увеличили расход топлива, и командир осознал, что топлива, возможно, не хватит для посадки на аэродроме в Новосибирске. И принял решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха на поле с выпущенным шасси. Что успешно сделал.

По словам Скуратова, сам самолет планируют восстановить и он продолжит выполнять рейсы, поскольку внешних поломок нет. В свою очередь, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что пилотов представят к региональным наградам.



В истории российской авиации это не первый случай посадки воздушного судна в поле. Схожая ситуация произошла в Подмосковье 15 августа 2019 года с Airbus A321, который также принадлежал "Уральским авиалиниям". Тогда лайнер, направлявшийся из аэропорта Жуковский в Симферополь, приземлился в кукурузном поле в Раменском. Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек – птицы забили воздухозаборники. Посадка прошла удачно, несмотря на то что баки самолета были полными. Управлявшим судном пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания героев России.

"В жизни не испытывал такой радости"

Второй пилот экстренно севшего самолета Эдуард Семенов рассказал детали случившегося. "Ситуация сложная была. В авиакомпании я работаю 10 лет, летаю на Airbus А320 10 лет, 7 тысяч часов налетал. Командир – тоже опытный парень. С ним мы летели первый раз. У нас экипажи подготовленные, поэтому слаженность командира со вторым пилотом", – объяснил он.





Эдуард Семенов второй пилот экстренно севшего самолета Я свои эмоции спрятал далеко-далеко, эмоции, как правило, мешают выполнению профессиональных обязанностей. Скорей всего, они потом выплеснутся.

Один из пассажиров самолета Влад рассказал порталу Om1.ru, что сразу почувствовал неладное. "Вылетаем из Сочи – прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску – снова шумит, звуки какие-то странные издает. И мы начинаем опять набирать высоту. Я сразу понял, что что-то не то", – объяснил молодой человек.

Отзываясь об экипаже, Влад заявил, что те "вообще красавцы". "Они лучшие. Все молились, потом радовались, хлопали. Я такой радости никогда в жизни не испытывал", – признался он.

Другая пассажирка Airbus A320, сибирячка Анна Асанова летела вместе с внучкой из Адлера в Омск. Когда лайнер уже приближался к городу, по громкой связи объявили, что борт перенаправят в Новосибирск из-за погоды. Об этом женщина рассказала журналистам "Вести Новосибирск".



"Спустя какое-то время стюардессы стали повторять с пассажирами правила действий в чрезвычайных ситуациях, как нужно себя вести... Спустя какое-то время объявили, что будет экстренное приземление, все вещи остаются в самолете, а мы выходим по мягкому трапу", – объяснила Асанова.





Анна Асанова пассажирка экстренно севшего самолета Мы должны были спуститься и бежать как можно дальше от самолета, что все и выполнили. Паника была, но умеренная. Мы не видели никакого пламени, никакого дыма, но напротив от наших мест задымление небольшое было.

По словам еще одной пассажирки Алины Захаровой, страх к ней пришел, когда стюардессы начали рассказывать, как себя вести и где располагаются запасные выходы. "Тогда приходило уже осознание, что у нас сейчас будет какая-то страшная ситуация и неизвестно, выживем мы или нет", – рассказала женщина.

Большинство пассажиров начали приходить в себя после того, как покинули самолет. Захарова уточнила, что кто-то плакал, кому-то потребовалось успокоительное. Посадка прошла мягко, никто не ударился, а Сергей Белов – настоящий герой, заключила женщина.

Еще одна пассажирка самолета Марина Варенкова рассказала, что перед приземлением лайнера написала на своем посадочном талоне: "Дети, я люблю вас". По словам женщины, она сделала это в последний момент, чтобы в случае чего ее смогли опознать. Вместе с тем в Сети появились скрины с перепиской другого пассажира, который отправил своей возлюбленной послание: "Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай". По данным СМИ, мужчина решил проститься, так как не верил в счастливую развязку, которая в итоге последовала.

