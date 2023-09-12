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12 сентября, 16:22

Происшествия

"Молились, потом радовались": что известно об экстренной посадке под Новосибирском

Утром 12 сентября пассажирский самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области прямо на поле. На борту находились более 160 человек, никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности происшествия.

Приземлились в пшеничном поле

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320 "Уральских авиалиний", который выполнял рейс из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Лайнеру не удалось приземлиться в аэропорту назначения по техническим причинам, и он запросил посадку в новосибирской авиагавани. Однако долететь туда так и не смог. В итоге самолет аварийно приземлился в Убинском районе Новосибирской области прямо на поле. На борту находились 161 пассажир и 6 членов экипажа, сообщили в авиакомпании.

По данным окружной транспортной прокуратуры, у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой, появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение посадку делать в Новосибирске, где длиннее полоса. По расчетам, топлива должно было хватить. Однако самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.
из сообщения пресс-службы правительства Омской области

По данным Минздрава Новосибирской области, в результате ЧП никто не получил серьезных травм. За помощью обратились только пять человек из-за ушибов, повышенного давления и приступа астмы. После случившегося перевозчик пообещали выплатить по 100 тысяч рублей компенсации каждому пассажиру. Большую часть из них отправили в Омск на специальном электропоезде.

Вместе с тем по факту аварийной посадки возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация также создала комиссию для расследования причин и обстоятельств произошедшего. Экипаж лайнера на время разбирательств отстранят от полетов.

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Чудом непострадавшим самолетом управляли два пилота. Командир судна – 32-летний Сергей Белов и 56-летний Эдуард Семенов. Первый с детства мечтал связать жизнь с небом, чтобы продолжить летную династию своей семьи. Его коллега – не менее опытный летчик и работает в авиакомпании уже 10 лет.

Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов пояснил, что решение о посадке прямо в поле было принято командиром судна из-за опасений о возможной нехватке топлива.

Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Причина – в Омске полоса – 2,5 тысячи метров, в Новосибирске – 3 километра. Они направились по этому маршруту. Увеличили расход топлива, и командир осознал, что топлива, возможно, не хватит для посадки на аэродроме в Новосибирске. И принял решение посадить самолет на площадку, подобранную с воздуха на поле с выпущенным шасси. Что успешно сделал.
Сергей Скуратов
генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии"

По словам Скуратова, сам самолет планируют восстановить и он продолжит выполнять рейсы, поскольку внешних поломок нет. В свою очередь, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что пилотов представят к региональным наградам.

В истории российской авиации это не первый случай посадки воздушного судна в поле. Схожая ситуация произошла в Подмосковье 15 августа 2019 года с Airbus A321, который также принадлежал "Уральским авиалиниям". Тогда лайнер, направлявшийся из аэропорта Жуковский в Симферополь, приземлился в кукурузном поле в Раменском. Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек – птицы забили воздухозаборники. Посадка прошла удачно, несмотря на то что баки самолета были полными. Управлявшим судном пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания героев России.

"В жизни не испытывал такой радости"

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Второй пилот экстренно севшего самолета Эдуард Семенов рассказал детали случившегося. "Ситуация сложная была. В авиакомпании я работаю 10 лет, летаю на Airbus А320 10 лет, 7 тысяч часов налетал. Командир – тоже опытный парень. С ним мы летели первый раз. У нас экипажи подготовленные, поэтому слаженность командира со вторым пилотом", – объяснил он.

Я свои эмоции спрятал далеко-далеко, эмоции, как правило, мешают выполнению профессиональных обязанностей. Скорей всего, они потом выплеснутся.
Эдуард Семенов
второй пилот экстренно севшего самолета

Один из пассажиров самолета Влад рассказал порталу Om1.ru, что сразу почувствовал неладное. "Вылетаем из Сочи – прямо подо мной шумит шасси, я напрягся. Подлетаем к Омску – снова шумит, звуки какие-то странные издает. И мы начинаем опять набирать высоту. Я сразу понял, что что-то не то", – объяснил молодой человек.

Отзываясь об экипаже, Влад заявил, что те "вообще красавцы". "Они лучшие. Все молились, потом радовались, хлопали. Я такой радости никогда в жизни не испытывал", – признался он.

Другая пассажирка Airbus A320, сибирячка Анна Асанова летела вместе с внучкой из Адлера в Омск. Когда лайнер уже приближался к городу, по громкой связи объявили, что борт перенаправят в Новосибирск из-за погоды. Об этом женщина рассказала журналистам "Вести Новосибирск".

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

"Спустя какое-то время стюардессы стали повторять с пассажирами правила действий в чрезвычайных ситуациях, как нужно себя вести... Спустя какое-то время объявили, что будет экстренное приземление, все вещи остаются в самолете, а мы выходим по мягкому трапу", – объяснила Асанова.

Мы должны были спуститься и бежать как можно дальше от самолета, что все и выполнили. Паника была, но умеренная. Мы не видели никакого пламени, никакого дыма, но напротив от наших мест задымление небольшое было.
Анна Асанова
пассажирка экстренно севшего самолета

По словам еще одной пассажирки Алины Захаровой, страх к ней пришел, когда стюардессы начали рассказывать, как себя вести и где располагаются запасные выходы. "Тогда приходило уже осознание, что у нас сейчас будет какая-то страшная ситуация и неизвестно, выживем мы или нет", – рассказала женщина.

Большинство пассажиров начали приходить в себя после того, как покинули самолет. Захарова уточнила, что кто-то плакал, кому-то потребовалось успокоительное. Посадка прошла мягко, никто не ударился, а Сергей Белов – настоящий герой, заключила женщина.

Еще одна пассажирка самолета Марина Варенкова рассказала, что перед приземлением лайнера написала на своем посадочном талоне: "Дети, я люблю вас". По словам женщины, она сделала это в последний момент, чтобы в случае чего ее смогли опознать. Вместе с тем в Сети появились скрины с перепиской другого пассажира, который отправил своей возлюбленной послание: "Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай". По данным СМИ, мужчина решил проститься, так как не верил в счастливую развязку, которая в итоге последовала.

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