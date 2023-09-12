Аудиозапись последних минут полета A320 появилась в Сети

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В Сети опубликовали аудиозапись последних минут полета самолета A320 "Уральских авиалиний", который экстренно приземлился в поле в Новосибирской области.

На записи слышны указания стюардесс по безопасному расположению людей внутри самолета. Сперва бортпроводники попросили снять галстуки, обувь на высоких каблуках и убрать опасные для пассажиров предметы – очки, ручки из карманов и так далее. После этого было сказано, что к моменту посадки воздушного судна необходимо оставить все вещи и ручную кладь на борту и сразу же покинуть лайнер.

"Положите голову на колени, закройте голову руками, держите колени вместе, ступни врозь", – спокойно сообщила одна из стюардесс, предупреждая о вероятной жесткой посадке.

Следом на записи слышно, как самолет уже сел, а в это время экипаж давал указания по правильной эвакуации из воздушного судна.

"Покидая самолет по трапу, прыгайте и спускайтесь в положении сидя. Руки вперед. Бегите от самолета", – добавила бортпроводник.

Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

На борту воздушного судна находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, двое из которых – в возрасте меньше года. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров.

По данному инциденту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств случившегося.

"Уральские авиалинии" пообещали выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов рассказал, что при подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема.

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