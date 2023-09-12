Пассажиры севшего в поле под Новосибирском самолета рассказали, как их готовили к посадке

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Пассажиры севшего в поле в Новосибирской области Airbus A320 рассказали, как происходила подготовка к экстренной посадке. Об этом сообщает SHOT.

Как утверждает пассажирка рейса Алина Захарова, самолет собирался сесть в аэропорту Омска, но после объявили об экстренной посадке. Борт начал менять курс полета, поэтому пассажиры стали переглядываться друг на друга, так как никто ничего не понимал. Однако, по словам женщины, все вели себя спокойно. Через некоторое время, когда самолет начал постепенно снижаться и готовиться к посадке, стюардессы стали проводить инструктаж по экстренной эвакуации.

"Многие молились, кто-то друг друга подбадривал, что все будет хорошо. Страшно было, когда стюардессы говорили, как себя вести, где запасные выходы. Тогда приходило уже осознание, что у нас сейчас будет какая-то страшная ситуация и неизвестно, выживем мы или нет", – рассказала Захарова.

Когда борт приземлился в поле, все пассажиры начали восторженно кричать, а стюардессы заявляли, что всем необходимо бежать к выходам. После этого они спустились и отошли на безопасное расстояние от самолета. Многие только тогда стали приходить в себя: кто-то радовался, кто-то плакал, кому-то давали успокоительное.

По словам пассажирки этого рейса, пилот Сергей Белов – настоящий герой. Она утверждает, что посадка была мягкая, никто даже не ударился, люди больше испугались.



В телеграм-канале Baza также опубликовали аудиозапись последних минут перед посадкой. На ней слышно, как стюардессы просят пассажиров убрать опасные предметы в ручную кладь, положить голову на колени и подготовиться к жесткой посадке.

"Положите голову на колени, закройте голову руками, держите колени вместе, ступни врозь. Покидая самолет по трапу, прыгайте и спускайтесь в положении сидя. Руки вперед. Бегите от самолета", – заявила стюардесса.



Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области.

Экипаж послал сигнал бедствия, после чего воздушное судно повернуло на Новосибирск. По пути командир экипажа вынужден был принять решение о посадке в открытом поле. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

На борту воздушного судна находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Двое из них – в возрасте меньше года. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров.

За медпомощью после экстренной посадки обратились пять человек. После осмотра пассажиров двоих взрослых направили в больницу на рентген с предварительным диагнозом "ушиб". Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте – они жаловались на повышение артериального давления и приступ бронхиальной астмы.

Еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле посадки – у него также поднялось артериальное давление. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи.

Следствие возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки самолета. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств авиаинцидента. Также сообщалось, что всех пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в ближайшем населенном пункте.

Для оказания помощи организован Оперативный штаб. Из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направили шесть автобусов для организации перевозки в Новосибирск. Развернуты два пункта временного размещения.

Работают силы пожарно-спасательного гарнизона, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России. С 07:00 по московскому времени на базе главного управления ГУ МЧС России по Новосибирской области работает горячая линия. Позвонить можно по номеру 8 (383) 239-99-99.