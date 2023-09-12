Пассажирам севшего на поле под Новосибирском самолета выплатят по 100 тыс рублей

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Пассажирам самолета Airbus A320 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в поле под Новосибирском, выплатят по 100 тысяч рублей, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Он уточнил, что это будет "компенсация за испуг". Генеральный директор рассказал, что при подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема, уточнив, что всего существует три гидросистемы. Он также сообщил, что командир воздушного судна принял решение о посадке в поле из-за риска нехватки топлива.

"Командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Причина – в Омске полоса 2,5 тысячи метров, в Новосибирске – 3 километра. Они направились по этому маршруту. Увеличили расход топлива, и командир осознал, что топлива, возможно, не хватит для посадки на аэродроме в Новосибирске", – приводит слова Скуратова ТАСС.

Скуратов добавил, что визуально повреждений у самолета не имеется. Он приземлился и стоит на шасси. По его словам, лайнер не поломан, его восстановят, после чего он продолжит летать. В то же время экипаж самолета будет отстранен от полетов до конца расследования инцидента.

Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области.

Экипаж послал сигнал бедствия, после чего воздушное судно повернуло на Новосибирск. По пути командир экипажа вынужден был принять решение о посадке в открытом поле. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

На борту воздушного судна находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Двое из них – в возрасте меньше года. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров.

За медпомощью после экстренной посадки обратились пять человек. После осмотра пассажиров двоих взрослых направили в больницу на рентген с предварительным диагнозом "ушиб". Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте – они жаловались на повышение артериального давления и приступ бронхиальной астмы.

Еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле посадки – у него также поднялось артериальное давление. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи.

Следствие возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки самолета. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств авиаинцидента. Также сообщалось, что всех пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в ближайшем населенном пункте.

Для оказания помощи организован Оперативный штаб. Из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направили шесть автобусов для организации перевозки в Новосибирск. Развернуты два пункта временного размещения.

Работают силы пожарно-спасательного гарнизона, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России. С 07:00 по московскому времени на базе главного управления ГУ МЧС России по Новосибирской области работает горячая линия. Позвонить можно по номеру 8 (383) 239-99-99.

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