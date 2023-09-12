Опубликованы переговоры пилотов севшего в поле под Новосибирском самолета

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Опубликованы переговоры пилотов самолета Airbus A320 компании "Уральские авиалинии", севшего в поле под Новосибирском, сообщает телеграм-канал 112.

Из записи стало ясно, что пилоты обсуждали отказ гидравлической системы и готовились к нештатной посадке в Новосибирске.

Как заявили в авиакомпании, профессионализм и слаженные действия экипажа A320 позволили совершить посадку в поле под Новосибирском без трагических последствий.

Утром 12 сентября стало известно, что пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области.

Экипаж послал сигнал бедствия, после чего воздушное судно повернуло на Новосибирск. По пути командир экипажа вынужден был принять решение о посадке в открытом поле. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

По данным экстренных служб, предварительной причиной происшествия является отказ гидросистемы в полете. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в результате аварийной посадки горения не произошло.

По уточненной информации, на борту воздушного судна находилось 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка. Двое из них – в возрасте меньше года.

За медпомощью после экстренной посадки обратились пять человек. После осмотра пассажиров двоих взрослых направили в больницу на рентген с предварительным диагнозом "ушиб". Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте – они жаловались на повышение артериального давления и приступ бронхиальной астмы.

Еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле посадки – у него также поднялось артериальное давление. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи.

Следствие возбудило уголовное дело по факту аварийной посадки самолета. Оно расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств авиаинцидента. Также сообщалось, что всех пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в ближайшем населенном пункте.

Для оказания помощи организован Оперативный штаб. Из Омска вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направили шесть автобусов для организации перевозки в Новосибирск. Развернуты два пункта временного размещения.

Работают силы пожарно-спасательного гарнизона, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России. С 07:00 по московскому времени на базе главного управления ГУ МЧС России по Новосибирской области работает горячая линия. Позвонить можно по номеру 8 (383) 239-99-99.

Самолет Airbus А320 сообщил об аварийной посадке в Шереметьево