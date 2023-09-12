Пилоты севшего в поле под Новосибирском самолета рассказали о последствиях ЧП

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Пилоты самолета Airbus A320 "Уральских авиалиний" рассказали о состоянии пассажиров и самого воздушного судна после экстренной посадки в поле под Новосибирском.

Так, командир самолета Сергей Белов прокомментировал ситуацию телеканалу "360". По его словам, с пассажирами все хорошо, они живы и здоровы.

"Самолет полностью цел. Работает Следственный комитет", – отметил он.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что Белову 28 сентября исполнится 33 года и он с детства мечтал быть летчиком. Выяснилось, что он пошел по стопам своего отца и деда. Его дед был военным штурманом, а отец – командиром экипажа Ту-154.

Вторым пилотом рейса был Эдуард Семенов. Он рассказал, что с Беловым они летели впервые.

"Ситуация сложная была. В авиакомпании я работаю 10 лет, летаю на Airbus А320 10 лет, 7 тысяч часов налетал. Командир тоже опытный парень. С ним мы летели первый раз", – приводятся его слова в телеграм-канале "112".

Семенов обратил внимание, что на борту был подготовленный экипаж, который и помог действовать слаженно. Кроме того, по его словам, специалисты предварительно отрабатывают такие ситуации на тренажерах.

"Пассажиров мы всех уже увезли, их накормили, багаж увезли. Никто не пострадал. Мы пока на месте", – добавил он.

Мужчина заявил, что ему пришлось спрятать свои эмоции, чтобы они не мешали выполнять профессиональные обязанности.

Известно, что Семенов окончил Актюбинское летное училище. Родился 7 мая 1967 года. В авиакомпании "Уральские авиалинии" работает с 2013 года. Его дочь отметила в беседе с RT, что гордится отцом.

"Я рада, что он справился со всем, очень рада, что спасли пассажиров. Конечно, горда, что отец – такой молодец", – сказала она.

Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

На борту воздушного судна находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, двое из которых – в возрасте меньше года. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров.

По данному инциденту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств случившегося.

"Уральские авиалинии" пообещали выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов рассказал, что при подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема.



Пассажиров рейса Сочи – Омск разместили в Убинском ДК