Севший в поле под Новосибирском самолет существенных повреждений не получил – СК

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Пассажирский самолет, севший в поле под Новосибирском, не получил существенных повреждений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого замруководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Владимира Ануфриева.

По его информации, борт осмотрят техники, будут проведены различные криминалистические экспертизы. Тогда же будет принято окончательное решение, потому что сейчас, подчеркнул Ануфриев, "рано о чем-либо еще говорить".

"Мы ждем сейчас техников от авиакомпании, совместно с ними продолжим уже детальный осмотр", – уточнил он.

Отмечается, что следственные действия на месте инцидента завершат в течение дня. Решение о дальнейшей судьбе борта примет авиакомпания.

Утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

На борту воздушного судна находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, двое из которых – в возрасте меньше года. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров.

По данному инциденту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств случившегося.

"Уральские авиалинии" пообещали выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов рассказал, что при подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема.

СК РФ заявил, что говорить о причинах посадки самолета в поле под Новосибирском пока рано