СК изъял черные ящики самолета A320, аварийно севшего под Новосибирском

Фото: телеграм-канал Mash

СК РФ изъял черные ящики с самолета Airbus A320, который совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в телеграм-канале следователи Восточного МСУТ СК России.

Также следователи изъяли образцы топлива и технические жидкости с борта в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Сейчас, по информации СК, допрашивается экипаж воздушного судна и свидетели происшествия.

Следователи уже осмотрели место аварийного приземления самолета, а также запланировали ряд судебных экспертиз, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

"В расследовании уголовного дела задействованы следователи и наиболее опытные следователи-криминалисты Восточного межрегионального СУТ СК России", – добавили в ведомстве.

Накануне Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом Сочи – Омск, совершил незапланированную аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. Самолет не получил повреждений, никто из пассажиров не пострадал.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация между тем создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.

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