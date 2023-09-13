Глава СК взял на контроль дело о посадке Airbus в поле под Новосибирском

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование незапланированной посадки пассажирского самолета в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об авиационном происшествии в Новосибирской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовить соответствующий доклад поручено главе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексею Александрову.

Накануне Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом Сочи – Омск, совершил незапланированную аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. Самолет не получил повреждений, никто из пассажиров не пострадал.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация между тем создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.



СК РФ и прокуратура устанавливают обстоятельства аварийной посадки Airbus А320