13 сентября, 10:28Происшествия
Глава СК взял на контроль дело о посадке Airbus в поле под Новосибирском
Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование незапланированной посадки пассажирского самолета в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об авиационном происшествии в Новосибирской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что подготовить соответствующий доклад поручено главе восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексею Александрову.
Накануне Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом Сочи – Омск, совершил незапланированную аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. Самолет не получил повреждений, никто из пассажиров не пострадал.
В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация между тем создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.
СК РФ и прокуратура устанавливают обстоятельства аварийной посадки Airbus А320
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