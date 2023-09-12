Пилот Юсупов похвалил экипаж, посадивший A320 в поле под Новосибирском

Фото: vk.com/yusupov_damir

Пилот Дамир Юсупов прокомментировал экстренную посадку A320 в пшеничном поле в Новосибирской области. Об этом он сообщил в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещена на территории РФ).

Как рассказал пилот, совершивший "чудо в кукурузном поле", о произошедшем узнал, когда не успел зарулить на стоянку после рейса.

"Самое главное – все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем!" – написал Юсупов.

Утром 15 августа 2019 года авиалайнер Airbus A321 компании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, столкнулся на взлете из аэропорта Жуковский со стаей чаек. Птицы попали в воздухозаборники двигателей самолета. Пилот лайнера Дамир Юсупов принял решение об аварийной посадке на кукурузное поле прямо по курсу. В результате жесткой посадки никто не погиб. Ему вручили звание Героя России.

12 сентября утром пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже он совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области. Разрушений самолета, строений и сооружений на земле нет.

На борту воздушного судна находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка, двое из которых – в возрасте меньше года. Экипаж оперативно эвакуировал пассажиров.

По данному инциденту возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств случившегося.

"Уральские авиалинии" пообещали выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов рассказал, что при подлете к Омску у самолета отказала зеленая гидросистема.



Пассажирам аварийного рейса Сочи – Омск выплатят компенсацию