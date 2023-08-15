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"Актуальный репортаж": пассажиры Airbus А321 рассказали об аварийной посадке

"Актуальный репортаж": пассажиры Airbus А321 рассказали об аварийной посадке

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В этот день четыре года назад произошло событие, которое в последствии назвали чудом в кукурузном поле. Утром 15 августа 2019 года авиалайнер Airbus A321 компании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, столкнулся на взлете из аэропорта Жуковский со стаей чаек.

Птицы попали в воздухозаборники двигателей самолета. Экипаж принял решение об аварийной посадке на кукурузное поле прямо по курсу. В результате жесткой посадки никто не погиб.

Что сейчас находится на том месте и как сложилась судьба участников этой истории? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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