Директор певицы Лады Дэнс заявил, что состояние артистки вызывает опасения

Фото: телеграм-канал "Лада Дэнс"

Состояние певицы Лады Дэнс после автомобильной аварии вызывает опасения, заявил ее директор Сергей Пудовкин.

"Состояние здоровья Лады вызывает опасения. Надо заниматься реабилитацией. Все будет хорошо, но не скоро", – передает ТАСС его слова.

Певица попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин вечером 5 августа. Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.

Пудовкин сообщал о тяжелом состоянии певицы. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Дэнс доставили в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

Специалистам пришлось несколько раз прибегнуть к оперативному вмешательству. 8 августа стало известно об ухудшении состояния артистки.



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