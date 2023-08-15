Число погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до 30

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели нашли тела еще троих человек при взрыве на АЗС в Махачкале. Таким образом, число погибших во время ЧП достигло 30 человек, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"По уточнений информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадали, из них 30 погибли", – отметили в ведомстве.

Трагедия в Махачкале произошла вечером в понедельник, 14 августа. В здании автосервиса рядом с торговым центром "Глобус" прогремел взрыв, после чего оно загорелось. Со временем огонь перекинулся на находящуюся рядом АЗС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Власти Дагестана выплатят семьям погибших по 1 миллиону рублей. По словам главы республики Сергея Меликова, тяжело пострадавшие получат по 400 тысяч рублей, а семьи получивших легкие травмы – по 200 тысяч рублей. 15 августа объявлено в Дагестане днем траура.

Власти Махачкалы предупредили об угрозе повторного взрыва на горящей автозаправке