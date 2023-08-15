Возгорание на автозаправке в Махачкале ликвидировано

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана"

Возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале ликвидировано. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Дагестану.

В данный момент пожарные осуществляют пролив конструкций.

Об инциденте в Махачкале стало известно вечером 14 августа. Взрыв с последующим возгоранием произошел в здании автосервиса около торгового центра "Глобус", после чего огонь перекинулся на ближайшую АЗС.

По данным Минздрава Дагестана, в результате случившегося погибли 12 человек, из них двое детей. Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева держит под личным контролем оказание помощи пострадавшим.