14 августа, 22:23Происшествия
Два человека погибли при ЧП на Талинском месторождении в Югре
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО – Югре
Два человека погибли при чрезвычайном происшествии (ЧП) на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Югры.
"Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", – говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что около 22:20 по московскому времени в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка произошел хлопок. После этого на месте наблюдалось возгорание.
В настоящее время, как сообщают местные власти, на Талинском месторождении горит участок площадью 100 квадратных метров. По предварительным данным, в зоне горения располагаются баллоны с азотом.
На место ЧП уже выехали спасательные отряды. К ликвидации возгорания привлекли четыре единицы техники.
До этого стало известно, что в автосервисе в Махачкале произошел взрыв. По предварительным данным, жертвами происшествия стали три человека. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Два человека погибли при ЧП на Талинском месторождении в Югре
Читайте также