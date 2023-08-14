Фото: ГУ МЧС России по ХМАО – Югре

Два человека погибли при чрезвычайном происшествии (ЧП) на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Югры.

"Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что около 22:20 по московскому времени в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка произошел хлопок. После этого на месте наблюдалось возгорание.

В настоящее время, как сообщают местные власти, на Талинском месторождении горит участок площадью 100 квадратных метров. По предварительным данным, в зоне горения располагаются баллоны с азотом.

На место ЧП уже выехали спасательные отряды. К ликвидации возгорания привлекли четыре единицы техники.

До этого стало известно, что в автосервисе в Махачкале произошел взрыв. По предварительным данным, жертвами происшествия стали три человека. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.



Два человека погибли при ЧП на Талинском месторождении в Югре