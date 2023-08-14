Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП на месторождении в Югре – СМИ

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Состояние четырех человек оценивается как тяжелое после ЧП на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в Няганской окружной больнице.

"К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжелые", – сообщил собеседник агентства.

По его информации, пострадавшие при ЧП получили ожоги 70% тела.

До этого пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Дербенте. Среди них были двое взрослых и трое детей. Позже стало известно, что пострадавшая женщина скончалась.

