Скончалась женщина, пострадавшая в результате хлопка газа в частном доме в Дербенте

Фото: телеграм-канал "Минздрав РД"

Женщина, получившая 90% ожогов поверхности тела из-за взрыв газа в частном доме в Дербенте, умерла в ожоговом центре в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В результате хлопка газа в частном доме в Дербенте пострадала семья из пяти человек. Подросток, получивший 95% ожогов поверхности тела, также скончался в больнице. Сейчас врачу борются за жизнь мужчины, который получил ожоги 60% поверхности тела.

"Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при хлопке газа в Дербенте. Обширность и глубина ожогов оказались несовместимы с жизнью. Врачи ожогового центра РКБ делают все возможное для спасения мужчины", – говорится в сообщении.

Хлопок газа случился в субботу в частном жилом доме в Дербенте. Двух детей медики выписали ранее из больницы в удовлетворительном состоянии. Двое взрослых и 14-летний подросток были доставлены в ожоговый центр РКБ в Махачкале.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной названа утечка газа из-за несоблюдения техники безопасности.