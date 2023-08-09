Пострадавшего при взрыве газа в Махачкале ребенка выписали из больницы

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Ребенка, который пострадал при взрыве газа в жилом доме в столице Дагестана Махачкале, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

"Ребенок после оказания медицинской помощи отпущен домой", – сказали в ведомстве, напомнив, что ребенок в результате ЧП получил черепно-мозговую травму и ранение глаза.

Одна из жительниц дома, где произошел взрыв рассказала, что многие ее соседи после хлопка оказались заблокированы в квартирах из-за заклинивших дверей. Выбраться им помогли сотрудники МЧС.

"Полетели стекла, двери заклинило, мы не могли выйти. Хорошо вот, ребята (сотрудники МЧС. – Прим. ред.) начали нам помогать", – приводит рассказ женщины RT.

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы утром 9 августа. Из здания после ЧП эвакуировали 150 человек. По последним данным, пострадали восемь человек.

В результате происшествия оказался разрушен один подъезд дома. Повреждения получили несущие конструкции здания, были выбиты окна в квартирах, расположенных с первого по пятый этажи.

