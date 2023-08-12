При взрыве газа в частном доме в Дагестане пострадали пять человек

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В результате взрыва газа в частном жилом доме в городе Дербент пострадали пять человек, в том числе четырнадцатилетний ребенок. У него 95% ожогов поверхности тела. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Взрыв газа произошел в субботу в частном жилом доме в Дербенте. В результате взрыва пострадала семья из пяти человек: родители и трое детей.

Сообщается, что четырнадцатилетний ребенок с 95% ожогов тела находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У его матери ожоги 90% поверхности тела. Двое других детей уже выписаны, их здоровью ничего не угрожает.

"Двое других взрослых в тяжелом состоянии: у женщины ожоги 90% поверхности тела, а у мужчины - 60% поверхности тела. Все они получают интенсивную терапию в отделении реанимации больницы", – сообщает пресс-служба ведомства.

Глава республики Дагестан Сергей Меликов в своем телеграм-канале заявил, что пострадавшей семье будет оказана материальная и психологическая помощь. Глава региона отметил, что причиной взрыва газа могло быть грубое нарушение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Меликов добавил, что в Дербент уже вылетел вертолет санавиации для уточнения возможности их транспортировки в республиканский ожоговый центр.

Ранее взрыв газа случился в многоквартирном доме в Махачкале. После ЧП из здания было эвакуировано 150 человек, восемь человек пострадали. В результате взрыва оказался разрушен подъезд дома. Многие жители дома оказались заблокированы в квартирах и смогли выбраться только благодаря помощи спасателей.