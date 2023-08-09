21:13Происшествия
Два подъезда многоэтажки в Махачкале признали небезопасными после взрыва газа
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Два подъезда из пяти в жилом доме в Махачкале, где ранее произошел взрыв газа, признали небезопасными после проведенного обследования. Мэр города Юсуп Умавов рассказал об этом в своем телеграм-канале.
Речь идет о доме № 2 на улице Айвазовского.
"Комиссия зафиксировала значительные разрушения в результате взрыва, нахождение в квартирах небезопасно для их жизни и здоровья. Жильцам разъяснили ситуацию, сейчас часть из них будут расселять в гостиницы, другие решили направиться к родственникам", – говорится в его публикации.
Глава города предупредил, что подъезды обесточили и отключили от коммунальных услуг, двери заблокировали.
Умавов рассказал, что 10 августа Минстрой Дагестана совместно с сейсмологами оценит, возможно ли отремонтировать поврежденные в результате ЧП квартиры.
Он также отметил, что жильцам других подъездов разрешили вернуться в свои квартиры.
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Советском районе Махачкалы утром 9 августа. Из здания после ЧП эвакуировали 150 человек. По последним данным, пострадали восемь человек.
В результате происшествия оказался разрушен один подъезд дома. Повреждения получили несущие конструкции здания, были выбиты окна в квартирах, расположенных с первого по пятый этажи.
Одна из жительниц дома рассказала, что многие ее соседи после взрыва оказались заблокированы в квартирах и смогли выбраться только благодаря спасателям.
Мэр города сообщил, что причиной взрыва могла стать утечка газа.
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