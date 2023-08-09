Мэр Махачкалы назвал утечку газа предварительной причиной взрыва в жилом доме

Фото: телеграм-канал "Юсуп Умавов"

Взрыв в жилом доме на улице Айвазовского в Советском районе Махачкалы, по предварительным данным, произошел из-за утечки газа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Юсуп Умавов.

Мэр обратил внимание, что сейчас находится вместе с коллегами на месте происшествия. Помимо этого, там же работают бригады спасателей.

"Здесь, по предварительным данным, произошла утечка газа, из-за чего произошел взрыв", – написал он.

После взрыва из жилого здания эвакуировали 150 человек, включая 35 детей. Одному из пострадавших детей потребовалась госпитализация. Возгорания после хлопка газа не последовало.

Результатом хлопка газа стали трещины на несущих конструкциях и стенах лестничной клетки подъезда. В некоторых квартирах с третьего по пятый этаж оказались выбиты окна. Повреждения также получили шесть оказавшихся во дворе автомобилей.

