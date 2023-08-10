Три человека пострадали во время полета на воздушном шаре в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Три человека получили ожоги во время прогулки на воздушном шаре в районе села Татаринцево в подмосковном Раменском. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел накануне. Как установили следователи, во время полета от горелки оторвалась топливная трубка, однако воздушное судно все равно удалось посадить. В результате происшествия ожоги получили находившаяся на борту супружеская пара и собственник воздушного шара.

"Организована проверка по части 1 статьи 238 УК РФ по факту получения ожогов тремя гражданами в результате прогулочного полета на воздушном шаре в селе Татаринцево Раменского района", – говорится в сообщении СК.

Изначально СМИ сообщали только об одном пострадавшем. Отмечалось, что женщину 1971 года рождения доставили в реанимацию с ожогами 32% поверхности тела.

В минувшем июле в Липецкой области воздушный шар с пятью людьми на борту зацепился за линию электропередачи. В результате произошло возгорание, однако пассажиры потушили его самостоятельно. Никто не пострадал.



Воздушный шар с пассажирами зацепился за линию электропередачи в Липецкой области