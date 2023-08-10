Женщина попала в реанимацию с ожогами после полета на воздушном шаре в Раменском

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Одежда загорелась на женщине 1971 года рождения во время полета на воздушном шаре в Раменском. Ее доставили в реанимацию ожогового центра. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, 9 августа во время подъема шара с горелки сорвало шланг, открытое пламя попало на одежду женщины. У нее ожоги I, II и III степеней лица, головы, рук, шеи, бедра и левой голени – всего 32% поверхности тела, а также ожоговый шок.

Ранее мальчик облил горючей жидкостью и поджег своего сверстника на юго-западе Москвы. По словам матери пострадавшего, ему не дают проснуться, чтобы он не ощущал боль.

Позже стало известно, что ребенок умер.

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