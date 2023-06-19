Мать ребенка, которого подожгли на площадке в Москве, рассказала о его самочувствии

Фото: телеграм-канал "Москва FM"

Мать мальчика, которого облил горючей жидкостью и поджег его сверстник на юго-западе Москвы, рассказала, что школьнику не дают проснуться, чтобы он не ощущал боль. Ее сын перенес уже несколько операций после произошедшего, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Говоря о самочувствии сына, женщина рассказала, что не так давно, 14 июня, мальчику сделали операцию по пересадке кожи, чтобы покрыть грудную клетку.

По ее словам, сын перенес уже несколько операций. Первую ему делали, как только он прибыл в больницу, так как она была очень важна для дальнейшей жизнедеятельности. По ее словам, с подростка сняли 70% кожного покрова.

"Затем провели третью операцию и сняли еще 20% кожи. Ее оставили только на лице. Сейчас на личике отек, его не трогают", – отметила мать ребенка.

Женщина рассказала, что видела информацию в некоторых СМИ, согласно которой ее ребенок якобы пережил операцию на глаза, также распространялись и другие сведения, в которые она призвала не верить, так как не рассказывала никому о самочувствии своего сына.

"Есть еще новости, где якобы друзья рассказывают, что они что-то тоже знают. Я детям подробности никакие из больницы не передаю!" – подчеркнула она.

Рассказывая о дальнейшем восстановлении, она отметила, что этот процесс будет долгим: сначала кожа на теле подростка восстановится и ее снова начнут пересаживать.

"Сейчас главное, чтобы сердце выдержало такое количество наркоза. У сына специальная кровать, где его и обдувают, и согревают", – выразила надежду мать.

Отвечая на вопрос, чего женщина ждет от наказания, которое могут вменить обвиняемому в произошедшем мальчику, она сказала, что такой поступок можно расценивать как покушение на убийство. Женщина подчеркнула, что ее ребенок предпринимал попытки избежать произошедшего, уворачивался, пытался убежать.

"Я считаю, Бог – судья. С одной стороны, я понимаю, что ребенку тюрьма сломает жизнь. А с другой стороны, сейчас его выпустить, и что он дальше будет творить? <...> Поджог был преднамеренный", – выразила она свое мнение.

В данный момент друзья подростка, который поджег сына женщины, пытаются рассказать, что они якобы катались на облитой бензином горке, из-за чего школьник сам загорелся. Женщина назвала эти сообщения "вбросами".

Мальчик получил множественные ожоги на детской площадке в Чечерском проезде в Москве 5 июня. Согласно версии столичного главка МВД, подростка облил горючей жидкостью его сверстник, после чего произошло воспламенение.

Мальчика госпитализировали с ожогом пламенем третьей степени до 99% тела и термическим ожогом дыхательных путей.

6 июня подросток, который поджег школьника, был заключен под стражу. Отмечалось, что во время судебного заседания подросток просил избрать ему меру пресечения в виде заключения под домашний арест.