Умер мальчик, которого поджег сверстник на детской площадке в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Умер 14-летний мальчик, которого сверстник облил бензином и поджог на детской площадке на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

"Получивший ожоги на детской площадке на Чечерском проезде мальчик умер", – сказал собеседник телеканала.

Инцидент произошел 5 июня. Подростка госпитализировали с ожогом третьей степени до 99% тела и термическим ожогом дыхательных путей.

Друзья мальчика, который поджог сверстника, при этом утверждают, что все вместе они катались на облитой бензином горке, из-за чего школьник якобы загорелся сам. 6 июня подозреваемого в случившемся подростка арестовали.

