С особой жестокостью: что грозит подростку, который поджег сверстника в Москве

В Москве 5 июня 14-летний мальчик облил сверстника бензином и поджег. Пострадавшего подростка госпитализировали. У него диагностированы многочисленные ожоги третьей степени. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемому было предъявлено обвинение. Рассказываем подробности и разбираемся, какое наказание ему может грозить.



"Он как факел горел"

ЧП произошло 5 июня на детской площадке в Чечерском проезде на юго-западе Москвы. По данным следствия, 14-летний подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью сверстника и поджег его. В результате пострадавший получил серьезные травмы. "Потерпевший госпитализирован в городскую больницу, где у него диагностирован ожог пламенем третьей степени до 99%, термический ожог дыхательных путей", – сообщили в ГСУ СК столицы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что он находился на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение и имел трудности с учебой. По данным СМИ, в день ЧП подростки взяли бутылку бензина у дворников, которым она была нужна для заправки газонокосилки. Один из очевидцев происшествия рассказал, что не сразу обратил внимание на подозрительную компанию, сообщает Life.ru.





очевидец Я подхожу – они дышат бензином. Я не обратил внимания, пошел дальше. Потом через минут 15–20 я прихожу и вижу толпы людей, подхожу, и мне говорят, что он (мальчик. – Прим. ред.) игрался с зажигалкой, на него вылили бензин и он как факел горел.

Мать пострадавшего подростка рассказала о подозреваемом в поджоге сына, сообщает телеканал "360". По словам женщины, она просила ребенка не общаться с этим мальчиком и его братом. Аналогично якобы поступали и другие родители. "Он тут детей баллончиком газовым заливал. Не стали на него писать заявление, пожалели. Его младший брат вообще взрослому парню залил в глаза. Тот тоже не стал писать заявление – жалко. Вот жалко – не жалко, а теперь все", – подчеркнула мать пострадавшего.

По словам женщины, ее сын познакомился с подозреваемым и его братом зимой. Те живут с мамой и бабушкой, уточнила она. Когда ребенок загорелся на детской площадке, ей позвонили другие дети и сразу назвали имя обидчика. Соседи также утверждают, что на подозреваемого неоднократно писали заявления в полицию. По их словам, он периодически бил сверстников и занимался вандализмом.

В свою очередь, отчим обвиняемого заявил, что никаких конфликтов у того со сверстниками не было и с потерпевшим он якобы близко дружил. "Они хорошие друзья, они близкие. Они ночевали друг у друга. Для меня это вообще какой-то ажиотаж. Там не было мотивов, они прикалывались. Просто играли", – утверждает мужчина.



Расплачиваться до конца жизни

Юрист Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 рассказала, что, если вину подозреваемого в поджоге сверстника докажут, его ждет максимально строгое наказание.





Мария Ярмуш юрист С учетом тяжести преступления и возраста подростка ему грозит 10 лет лишения свободы. Уголовная ответственность по таким делам наступает с 14 лет. Но поскольку он несовершеннолетний, то суд в силу уголовного закона не может дать наказание больше 10 лет лишения свободы.

"До 18 лет он будет находиться в заключении в специальном исправительном учреждении со своими сверстниками. Как только подросток станет совершеннолетним, его переместят во взрослую колонию", – объяснила эксперт.

Кроме тюремного срока, суд может обязать обвиняемого и его семью оплатить лечение, продолжает юрист.

"У родителей пострадавшего мальчика есть право потребовать долгосрочную компенсацию. Пока обвиняемому не исполнилось 18 лет, лечение пострадавшего будут оплачивать его опекуны. С наступлением совершеннолетия он будет пожизненно компенсировать эти расходы уже самостоятельно. Кроме того, родители пострадавшего могут потребовать крупную компенсацию морального вреда", – считает эксперт.

Суд при вынесении решения будет учитывать характеристику обвиняемого. Если мальчик уже был опасен для общества, ему вряд ли стоит рассчитывать на смягчение наказания, заключила Ярмуш.

