Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 18:53

Происшествия

С особой жестокостью: что грозит подростку, который поджег сверстника в Москве

В Москве 5 июня 14-летний мальчик облил сверстника бензином и поджег. Пострадавшего подростка госпитализировали. У него диагностированы многочисленные ожоги третьей степени. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемому было предъявлено обвинение. Рассказываем подробности и разбираемся, какое наказание ему может грозить.

"Он как факел горел"

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

ЧП произошло 5 июня на детской площадке в Чечерском проезде на юго-западе Москвы. По данным следствия, 14-летний подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью сверстника и поджег его. В результате пострадавший получил серьезные травмы. "Потерпевший госпитализирован в городскую больницу, где у него диагностирован ожог пламенем третьей степени до 99%, термический ожог дыхательных путей", – сообщили в ГСУ СК столицы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение. В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что он находился на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение и имел трудности с учебой. По данным СМИ, в день ЧП подростки взяли бутылку бензина у дворников, которым она была нужна для заправки газонокосилки. Один из очевидцев происшествия рассказал, что не сразу обратил внимание на подозрительную компанию, сообщает Life.ru.

Я подхожу – они дышат бензином. Я не обратил внимания, пошел дальше. Потом через минут 15–20 я прихожу и вижу толпы людей, подхожу, и мне говорят, что он (мальчик. – Прим. ред.) игрался с зажигалкой, на него вылили бензин и он как факел горел.
очевидец

Мать пострадавшего подростка рассказала о подозреваемом в поджоге сына, сообщает телеканал "360". По словам женщины, она просила ребенка не общаться с этим мальчиком и его братом. Аналогично якобы поступали и другие родители. "Он тут детей баллончиком газовым заливал. Не стали на него писать заявление, пожалели. Его младший брат вообще взрослому парню залил в глаза. Тот тоже не стал писать заявление – жалко. Вот жалко – не жалко, а теперь все", – подчеркнула мать пострадавшего.

По словам женщины, ее сын познакомился с подозреваемым и его братом зимой. Те живут с мамой и бабушкой, уточнила она. Когда ребенок загорелся на детской площадке, ей позвонили другие дети и сразу назвали имя обидчика. Соседи также утверждают, что на подозреваемого неоднократно писали заявления в полицию. По их словам, он периодически бил сверстников и занимался вандализмом.

В свою очередь, отчим обвиняемого заявил, что никаких конфликтов у того со сверстниками не было и с потерпевшим он якобы близко дружил. "Они хорошие друзья, они близкие. Они ночевали друг у друга. Для меня это вообще какой-то ажиотаж. Там не было мотивов, они прикалывались. Просто играли", – утверждает мужчина.

Расплачиваться до конца жизни

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Юрист Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 рассказала, что, если вину подозреваемого в поджоге сверстника докажут, его ждет максимально строгое наказание.

С учетом тяжести преступления и возраста подростка ему грозит 10 лет лишения свободы. Уголовная ответственность по таким делам наступает с 14 лет. Но поскольку он несовершеннолетний, то суд в силу уголовного закона не может дать наказание больше 10 лет лишения свободы.
Мария Ярмуш
юрист

"До 18 лет он будет находиться в заключении в специальном исправительном учреждении со своими сверстниками. Как только подросток станет совершеннолетним, его переместят во взрослую колонию", – объяснила эксперт.

Кроме тюремного срока, суд может обязать обвиняемого и его семью оплатить лечение, продолжает юрист.

"У родителей пострадавшего мальчика есть право потребовать долгосрочную компенсацию. Пока обвиняемому не исполнилось 18 лет, лечение пострадавшего будут оплачивать его опекуны. С наступлением совершеннолетия он будет пожизненно компенсировать эти расходы уже самостоятельно. Кроме того, родители пострадавшего могут потребовать крупную компенсацию морального вреда", – считает эксперт.

Суд при вынесении решения будет учитывать характеристику обвиняемого. Если мальчик уже был опасен для общества, ему вряд ли стоит рассчитывать на смягчение наказания, заключила Ярмуш.

Читайте также

Камзин Никита

происшествияистории
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика