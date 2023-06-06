Отчим подростка, который поджег друга в Москве, объяснил это попыткой пошутить

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Отчим 14-летнего молодого человека, который облил друга бензином и поджег его, объяснил это пранком и попыткой пошутить. Об этом сообщает Life.ru.

"Они хорошие друзья, они близкие. Они ночевали друг у друга. Для меня это вообще какой-то ажиотаж. Там не было мотивов, они прикалывались. Просто играли", – заявил он.

Отчим подростка заявил, что его подопечный не демонстрировал в жизни плохого поведения и не ссорился с другими детьми. По его словам, у ребенка есть лишь проблемы с успеваемостью в школе.

Вместе с этим мужчина рассказал, что мать пострадавшего мальчика позвонила с угрозами, обсудить этот инцидент конструктивно с ней не удалось. Подросток, утроивший поджог, сейчас пребывает в изоляторе временного содержания.

Известно, что до инцидента он состоял на учете в Отделе по делам несовершеннолетних за "антиобщественное поведение". Кроме того, мать поджигателя стоит на учете за неисполнение родительских обязательств.

О происшествии стало известно в понедельник, 5 июня. Ситуация с 14-летним мальчиком произошла в Чечерском проезде. Ребенок находился вместе с группой ребят. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин инцидента.