В Москве возбудили дело по факту получения подростком тяжелых ожогов

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

По факту получения 14-летним подростком ожогов различной степени тяжести на детской площадке на юго-западе Москвы было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30 пункта "д" и по части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью").

"В настоящее время несовершеннолетний потерпевший находится в столичной больнице, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь", – указано в сообщении.

Подросток 14 лет, который совершил поджог своего сверстника, был установлен и доставлен в подразделение столичного СК. Следователи проведут допрос для установления всех обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин поручил начальнику столичного главка ведомства представить доклад о данном происшествии.

Ранее сообщалось, что 14-летний мальчик получил ожоги на детской площадке в Чечерском проезде. Согласно версии столичного главка МВД, мальчика облил горючей жидкостью его сверстник. После этого произошло воспламенение.