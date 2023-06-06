Подростку, облившему сверстника горючей жидкостью в Москве, предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи предъявили обвинение в покушении на убийство подростку, облившему сверстника горючей жидкостью в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

Речь идет о несовершеннолетнем 2008 года рождения. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения.

Накануне сообщалось, что 14-летний мальчик получил ожоги на детской площадке в Чечерском проезде. Согласно версии столичного главка МВД, мальчика облил горючей жидкостью его сверстник. После этого произошло воспламенение.

Потерпевшего госпитализировали с ожогом пламенем третьей степени до 99% и термическим ожогом дыхательных путей. По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

Следователи изъяли канистру с жидкостью, а также обгоревшую одежду и ее фрагменты. Допрошены очевидцы с ближайших к детской площадке домов, которые находились дома и услышав крики, вызвали скорую помощь и правоохранителей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил начальнику столичного главка ведомства представить доклад о данном происшествии.