Суд арестовал подростка, который поджег сверстника на детской площадке в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд избрал мальчику, который поджег сверстника горючей жидкостью на детской площадке на юго-западе Москвы, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем официальном телеграм-канале.

"С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал несовершеннолетнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу", – указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что во время судебного заседания подросток просил избрать ему меру пресечения в виде заключения под домашний арест.

Мальчик получил ожоги на детской площадке в Чечерском проезде в Москве 5 июня. Согласно версии столичного главка МВД, 14-летнего подростка облил горючей жидкостью его сверстник, после чего произошло воспламенение.

Пострадавший был госпитализирован с ожогом пламенем третьей степени до 99% тела и термическим ожогом дыхательных путей. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.

Сотрудники СК изъяли канистру и фрагменты обгоревшей одежды. Также были допрошены очевидцы произошедшего, которые услышали крики, вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников полиции.

