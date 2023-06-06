06 июня, 21:37Происшествия
Суд арестовал подростка, который поджег сверстника на детской площадке в Москве
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд избрал мальчику, который поджег сверстника горючей жидкостью на детской площадке на юго-западе Москвы, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем официальном телеграм-канале.
"С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал несовершеннолетнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу", – указано в сообщении ведомства.
Отмечается, что во время судебного заседания подросток просил избрать ему меру пресечения в виде заключения под домашний арест.
Мальчик получил ожоги на детской площадке в Чечерском проезде в Москве 5 июня. Согласно версии столичного главка МВД, 14-летнего подростка облил горючей жидкостью его сверстник, после чего произошло воспламенение.
Пострадавший был госпитализирован с ожогом пламенем третьей степени до 99% тела и термическим ожогом дыхательных путей. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.
Сотрудники СК изъяли канистру и фрагменты обгоревшей одежды. Также были допрошены очевидцы произошедшего, которые услышали крики, вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников полиции.
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