Воздушный шар с пятью людьми зацепился за ЛЭП в Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Липецкая область"

Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за линию электропередачи (ЛЭП) в районе ОЭЗ "Липецк". Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы правительства Липецкой области.

Сразу после случившегося подачу электроэнергии на ЛЭП прекратили, а пассажиры самостоятельно потушили начавшееся возгорание.

Затем спасатели спустили всех пассажиров воздушного шара на землю, среди них никто не пострадал. Отмечается, что ЛЭП, с которой столкнулся воздушный шар, является транзитной, и ее обесточивание не привело к отключению света в домах.

Ранее сообщалось, что воздушный шар с людьми на борту ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале и упал. После произошедшего местная прокуратура организовала проверку.

Через некоторое время в МВД Дагестана заявили, что воздушный шар в Махачкале не упал, а совершил экстренную посадку. При этом уточнялось, что в результате случившегося никто не пострадал.