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20:36

Происшествия

Воздушный шар с людьми ударился о скалу и упал в Махачкале

Фото: телеграм-канал Baza

Воздушный шар с людьми на борту ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале и упал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Татьяну Голубову.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Местная прокуратура организовала проверку.

Отмечается, что будет дана оценка соблюдению правил безопасности и иных требований законодательства при оказании услуги.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили упавший воздушный шар. На нем были закреплены электроприборы и провода. В результате осмотра предмета стало известно, что упавший шар представляет собой метеозонд – беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы.

До этого воздушный шар, на борту которого находились четыре человека, упал в море в Лазаревском районе Сочи. В результате случившегося никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.

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