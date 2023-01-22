Уголовное дело возбудили из-за происшествия с воздушным шаром в Сочи

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на двух мужчин по факту происшествия с воздушным шаром в Сочи накануне, 21 января. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, подозреваемыми по делу являются двое мужчин.

"Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору", – уточнили в СК.

Один из мужчин, в отношении которых идет следствие, организовал платную воздушную прогулку. При этом у пилота не было свидетельства на подобные вылеты, а сам он отклонился от маршрута и допустил посадку аэростата на ветки деревьев в горной местности.

Накануне сообщалось, что воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе высотой 2 тысячи метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. Позже стало известно, что пассажиры аэростата самостоятельно спустились на землю.

Спасатели вели розыск людей как с воздуха, так и на земле. Впоследствии их нашли и эвакуировали в безопасность на вертолете.

СК начал проверку после инцидента с застрявшим в горах Сочи аэростатом

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