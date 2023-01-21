В МЧС сообщили, что застрявшие на воздушном шаре в Сочи люди спустились самостоятельно

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Спасатели ведут поиск людей, которые застряли на воздушном шаре в Сочи, а затем спустились самостоятельно, до приезда группы МЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

"Спасатели спустились с вертолета на лесной массив. Пассажиры самостоятельно покинули корзину шара. С пилотом шара уставлена телефонная связь", – рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

По информации ведомства, для поисков с воздуха задействован вертолет Ка-32, на земле работают силы ЮРПСО МЧС России.

Ранее стало известно, что воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе высотой 2 тысячи метров в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. В кабине находились три ребенка и три взрослых человека.

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