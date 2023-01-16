Спасатели нашли мужчину, заблудившегося в районе Агурских водопадов в Сочи

Фото: телеграм-канал "Служба спасения г. Сочи"

Спасатели обнаружили 47-летнего мужчину, который заблудился около Агурских водопадов в Сочи. Об этом сообщает служба спасения Сочи в телеграм-канале.

"В 18:40 дежурная смена ПСО-1 в количестве 5 человек выехала в район поиска", – указано в сообщении.

Уточняется, что заблудившийся из-за темноты мужчина самостоятельно позвонил в службу спасения и все время поисков оставался на связи. Его поиски заняли чуть больше полутора часов, мужчину нашли целым и невредимым.

Ранее в подмосковном комитете лесного хозяйства рассказали, что делать заблудившимся в лесу. Им посоветовали сделать снегоступы из веток и постоянно двигаться, но сохранять силы.

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