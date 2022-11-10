Полуголого мужчину достали из канализационной трубы у аэропорта Пулково

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожарно-спасательные и коммунальные службы в Санкт-Петербурге достали мужчину из трубы коллектора у аэропорта Пулково, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел накануне. Молодой человек спустился в колодец канализации, прополз в трубе коллектора около 12 метров, но застрял, после чего стал звать на помощь. Чтобы извлечь его из трубы, спасателям пришлось вскрыть асфальт и разобрать трубу. На это потребовалось несколько часов.

Как сообщает РЕН ТВ, 21-летний мужчина находился в розыске, поскольку его родные заявили о его пропаже. Также отмечается, что, залезая в трубу, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда спасатели извлекли молодого человека, он был практически без сознания. Его передали врачам. В настоящее время он пришел в себя, его допрашивают.

Ранее в Китае спасли мужчину, который два дня провел на воздушном шаре. Мужчина с приятелем собирали кедровые орехи, когда шар потерял управление, в итоге один успел выпрыгнуть, а другому пришлось ждать спасения. В спасательной операции приняли участие порядка тысячи человек.



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