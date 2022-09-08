В Китае спасли мужчину, которого унесло на воздушном шаре

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Мужчину, который два дня провел на воздушном шаре, спасли в китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина по фамилии Ху и его коллега 4 сентября собирали кедровые орехи на воздушном шаре. Однако шар потерял управление, коллега Ху успел выпрыгнуть из него, а мужчина остался в нем на два дня.

По данным агентства, порядка 1 тысячи человек присоединились к операции по спасению Ху. Во вторник, 6 сентября, мужчина был благополучно спасен.

Ранее сообщалось, что в результате огромного града в испанской провинции Жирона погибла девочка, еще 30 человек пострадали.

С тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Кроме того, ряд пострадавших нуждался в наложении швов из-за полученных травм.