Огромный град стал причиной гибели ребенка в Испании

Фото: https://twitter.com/meteocat

В результате огромного града в испанской провинции Жирона погибла девочка, еще 30 человек пострадали, сообщает издание La Razón.

По данным издания, с тяжелыми травмами ребенка доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Кроме того, ряд пострадавших нуждался в наложении швов из-за полученных травм.

Частицы града диаметром более 10 сантиметров нанесли ущерб транспорту и крышам домов.

Как отметили в службе метеорологии Каталонии Meteocat, такого града не наблюдалось в Испании с 2002 года.

Ранее глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что жертвами аномальной жары в Испании и Португалии стали около 1 700 человек.

Он также обратил внимание на пожары в лесах, которые дошли с юга Европы до севера Скандинавии. По словам Клюге, на этой неделе огонь уничтожил 41 дом в британской столице несмотря на то, что сезон сильной жары достиг только своей середины.

