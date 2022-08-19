Смерч повредил пять автомобилей на западном побережье Крыма

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На территории устричной фермы в поселке Новоозерное Сакского района на западном побережье Крыма пронесся смерч. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства чрезвычайных ситуаций республики сообщает РИА Новости.

"Повреждена кровля производственного строения на площади 50 квадратных метров, а также пять частных автомобилей", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавших нет. В Крыму в настоящее время действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что из-за шторма были закрыты пляжи Ялты и прилегающих поселков на южном берегу Крыма. На побережье Ялтинского района поднимали красные флаги, запрещающие купание в море.

До этого в Калининградской области на видео сняли водяной смерч. Такое явление возникло на разнице температур: воздух – прохладный, а вода – теплая. Как отмечали специалисты, водяные смерчи обычно не выходят на сушу, они довольно слабы.