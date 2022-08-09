В Ялте закрыли пляжи из-за шторма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Пляжи Ялты и прилегающих поселков на южном берегу Крыма закрыты из-за шторма, сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем телеграм-канале.
На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, запрещающие купание в море, добавила Павленко.
"Причина – шторм более 3 баллов, действует штормовое предупреждение, скорость ветра достигает 23 метров в секунду", – написала Павленко.
Она уточнила, что выход людей в море на разных гидротехнических сооружениях также запрещен. Матросы-спасатели находятся на пляжах в спасательных жилетах.
До этого в Анапе также запрещали купание в море из-за шторма. Отдыхающих предупреждали о грозе, ливнях и сильном ветре. На участке Анапа – Магри прогнозировали формирование смерчей над морем.
Кроме того, в Ялте отдыхающие спасли мужчину в шторм. Он пошел купаться, когда были многометровые волны. В результате его затянуло под разрушенный пирс. Все произошло на "Золотом пляже". Отдыхающим удалось спасти пострадавшего.
Отдыхающие спасли мужчину в шторм в Ялте
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