Пляжи в Анапе закрыты для купания из-за непогоды

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Купание на пляжах Анапы запретили в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает РИА Новости.

По данным МЧС России по Краснодарскому краю, в ближайшие три дня на территории региона ожидаются сильные ливни, грозы и ветер. На участке Анапа – Магри прогнозируется формирование смерчей над морем.

"Купание на всех пляжах Анапы сегодня запрещено. Ограничение вызвано прохождением грозового фронта", – говорится в сообщении.

Ранее власти Сочи продлили запрет на купание в море. На городских пляжах установили красные флаги, предупреждающие о запрете для купания. Спасатели уточняли, что загорать на пляже следует не ближе четырех метров от моря.

Позднее стало известно, что в Дагомысе девушку унесло в море. В разгар шторма она решила прогуляться по небольшому пирсу, несмотря на предупреждение спасателя. Было очень скользко, и девушка оказалась в воде.