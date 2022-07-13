Девушку унесло в море в Дагомысе

В Дагомысе девушку унесло в море. В разгар шторма она решила прогуляться по небольшому пирсу, несмотря на предупреждение спасателя. Было очень скользко, и девушка оказалась в воде.

На помощь пришли люди, которые были в этот момент на берегу. Спасатель бросился в воду, еще один мужчина начал кидать спасательный круг. Все закончилось удачно, никто не пострадал, девушку вытащили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.