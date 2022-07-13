Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Пожар произошел в жилом доме в Академическом районе Москвы. В результате пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру ЮЗАО.

Уточняется, что возгорание произошло в здании на Новочеремушкинской улице. В настоящее время устанавливаются причины происшествия. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Ранее, 11 июля, пожар вспыхнул в доме в центре Москвы, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, его удалось оперативно ликвидировать.

А до этого на станции метро "Киевская" произошло тление силовых кабелей в коллекторе. Пожару был присвоен второй ранг сложности. При этом на движение поездов инцидент не повлиял.

