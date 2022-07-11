Пожар в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков, ликвидирован

15:09
Фото: телеграм-канал "112"
Пожар в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков, потушен, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 14:36 пожар был локализован. В 15:03 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в центре Москвы в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Уточняется, что возгорание произошло в доме 15 по улице Спиридоновка.
На место происшествия выезжали пожарные, они пытались ликвидировать открытое горение на одном из балконов на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Пожар начался в столичном доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков
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