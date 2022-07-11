Пожар в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков, ликвидирован

Фото: телеграм-канал "112"

Пожар в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков, потушен, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 14:36 пожар был локализован. В 15:03 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в центре Москвы в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков. Уточняется, что возгорание произошло в доме 15 по улице Спиридоновка.

На место происшествия выезжали пожарные, они пытались ликвидировать открытое горение на одном из балконов на седьмом этаже. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

