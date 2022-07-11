В Москве загорелся дом, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков

Пожар вспыхнул в центре Москвы в доме, где жил маршал Советского Союза Георгий Жуков, сообщили очевидцы.

Речь идет о доме 15 по улице Спиридоновке. На место происшествия прибыли пожарные. Они пытаются ликвидировать открытое горение на одном из балконов на седьмом этаже. По предварительным данным, пострадавших нет.

Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. По последним данным, оно локализовано.

Отмечается, что этот девятиэтажный дом был построен 1965 году для членов Центрального комитета Коммунистической партии СССР. В разное время здесь проживали маршал Георгий Жуков и председатель президиума Верховного совета СССР Николай Подгорный, а также другие видные деятели.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании котельной в Бабушкинском районе Москвы. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Погиб один человек. Еще один пострадал. Его передали медикам.