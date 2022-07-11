Задержан водитель каршеринга, сбивший трех пешеходов в Люберцах

Фото: телеграм-канал "112"

Задержан водитель каршеринга, сбивший трех человек в подмосковных Люберцах. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления МУ МВД России "Люберецкое" водитель автомобиля, совершивший наезд на трех пешеходов в городе Люберцы, в результате которого две женщины 1975 и 1976 годов рождения скончались, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", – сказала Петрова.

Водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора и сбил трех человек около 16:25 возле дома 112 на Октябрьском проспекте. После этого машина въехала в припаркованное возле автобусной остановки такси. В результате пострадали три человека, включая 14-летнюю девочку.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").

В прокуратуре Московской области сообщили о том, что двое пострадавших, госпитализированных в тяжелом состоянии, скончались. В ведомстве отметили, что третья пострадавшая – несовершеннолетняя девушка – находится на амбулаторном лечении.

